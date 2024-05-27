مشاكل تواجه فلاحي نينوى بتسويق الحنطة

أفادت مديرية زراعة محافظة نينوى، بوجود زخم كبير على مراكز تسليم محصول الحنطة في المحافظة، مشيرة الى وجود كميات من العام الماضي لم يتم مناقلتها لحد الان.

في الحادي عشر من نيسان الماضي، أعلنت وزارة التجارة العراقية، انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة المحلية في جنوب العراق للعام 2024.

تسويق نصف مليون طن لحد الآن

وقال معاون مدير زراعة نينوى عبد الله حمو، لشبكة رووداو الاعلامية إن “عملية حصاد محصول الحنطة مستمرة، لكن هنالك مشاكل في عملية التسويق”.

وأوضح عبد الله حمو أن “عملية التسويق بدأت منذ أكثر من 10 أيام، حيث وصلت نسبة الحصاد الى نحو 15-20%، أي تسويق نحو نصف مليون طن لحد الان”.

ويتوقع أن يحقق العراق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة بأكبر إنتاج من الحنطة في تاريخه خلال 2024، محتمل أن يصل إلى 7 ملايين طن، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (30 نيسان 2024).

زخم على مراكز التسليم

بخصوص المشاكل التي تواجه الفلاحين بعملية تسويق محاصيلهم، ذكر معاون مدير زراعة نينوى أن “هنالك تأخيراً بتسلّم المحصول عبر الشاحنات في السايلوات، جراء الزخم الكبير الحاصل على 11 مركزاً لتسلم الحنطة”، مشيراً الى أن “أكثر منطقة فيها زخم قضاء مخمور”.

ونوّه عبد الله حمو الى “وجود كميات مخزنة من محصول الحنطة منذ العام الماضي، والتي تبلغ نحو 270 ألف طن”، لافتاً الى “وجود مناقلة قريبة لهذه الكميات”.

وبيّن أنه “من المقرر أن يتسلم الفلاحون مستحقاتهم المالية بدون تأخير، حيث حصلوا على ذلك بداية التسويق، لكن وبسبب الزخم وتأخر تسليم المحصول قد تتأخر عملية تسلم المستحقات لعدد من الأيام”.

الحكومة العراقية كانت قد حددت مبلغ 850 الف دينار مقابل الطن الواحد من الحنطة.

“الوضع مسيطر على التهريب”

بشأن احتمالية ادخال محصول الحنطة المستوردة من دول الجوار وتسويقه كمحصول وطني بسبب فرق السعر، قال عبد الله حمو إنه “لا يوجد حالياً هكذا شيء، وهو واجب يقع على عاتق الأمن الوطني والاقتصادي، والوضع مسيطر عليه، والاجراءات الامنية مشددة بهذا الصدد”.

وحقق العراق الموسم الماضي، أكبر رقم من حيث تسويق الحنطة في تاريخه بأكثر من 5 ملايين طن، وتصدرت نينوى المحافظات المنتجة لمحصول الحنطة في البلاد.

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