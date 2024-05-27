المرأة الحرة الكوردستانية تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم بذريعة “الشرف”

أصدرت منظمة “المرأة الحرة الكوردستانية”، يوم الإثنين، بيانا طالبت فيه باتخاذ إجراءات فورية لمحاربة جرائم الشرف والعنف ضد المرأة، في اقليم كوردستان.

وقالت المنظمة في بيان، إن “قتل النساء بحجة الشرف أصبح أمرًا يشكل خطراً كبيراً على المجتمع، حيث يتم تبرير هذه الجرائم وعدم محاسبة المجرمين”.

وأكدت على أهمية محاكمة الجناة وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يرتكب جرائم العنف ضد المرأة. وأوضحت المنظمة في بيانها أن “قتل المرأة الشابة لا يمكن أن يُبرَر بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن هذا الفعل يعبر عن ضعف العقل والأخلاق، ويجب أن يتم محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وشددت على أن هذه الحوادث تبرز الحاجة الماسة للتوعية وتغيير المفهوم الخاطئ الذي يروج له بعض الأفراد في المجتمع بشأن دور المرأة وحقوقها.

ودعت منظمة المرأة الحرة الكوردستانية إلى أن يكون القانون الذي يحمي حقوق المرأة ملزمًا وصارما، وأن تُعاقَب بشكل جاد كل الجناة الذين يرتكبون جرائم العنف وانتهاكات حقوق المرأة.

وجاء هذا البيان ردًا على حادثة قتل فتاة شابة في منطقة بنجوين بالسليمانية على يد والدها.

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