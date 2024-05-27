مالية كوردستان تودع جزءاً من إيرادات الإقليم عن شهر شباط في حساب المالية الاتحادية

ضمن إطار التفاهمات المبرمة، بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سلَّم إقليم كوردستان جزءاً من إراداته عن شهر شباط للحكومة الاتحادية.

وقال مصدر في مجلس وزراء اقليم كوردستان لـ “كوردستان 24” اليوم الاثنين 27 أيار 2024 ولأول مرة مبلغ 85 مليار و199 مليونا و634 الف دينار ما يعادل 50٪ من الايرادات الضريبية والجمركية الرسمية لاقليم كوردستان لشهر شباط الماضي، بحسب تقارير ميزان المراجعة الشهرية، تم ايداعها في الحساب المصرفي لوزارة المالية التابعة للحكومة الاتحادية العراقية في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي.

وكان نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع بغداد لتسليم الإيرادات غير النفطية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الانتخابات البرلمانية في الإقليم ستُجرى هذا العام.

وقال قوباد طالباني في تصريح صحفي “بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع بغداد بشأن تسليم الإيرادات غير النفطية”، مشيراً إلى أن “المتبقي هو تحديد آلية التسليم”.

وأضاف أن “وفود حكومة إقليم كوردستان التي تزور بغداد، وأيضاً وفود الحكومة الاتحادية التي تزور أربيل، ستتفق على آلية تسليم الإيرادات غير النفطية”.

وأشار طالباني إلى أن حكومة إقليم كوردستان “ليس لديها أي مانع في إرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية