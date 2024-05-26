نيجيرفان بارزاني: العراق وإقليم كوردستان لديهما العديد من الشراكات مع قطر

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد 26 أيار 2024، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي.

خلال اللقاء الذي حضره أيضاً السفير القطري في العراق، والقنصل القطري العام في أربيل، أكد الجانبان على تنمية العلاقات القطرية مع العراق وإقليم كوردستان، وتبادلا الرأي حول فرص ومجالات الاستثمار القطرية في العراق وإقليم كوردستان.

الوفد القطري، من جانبه، أكد أن بلاده تثق بالعراق وإقليم كوردستان، وتسعى إلى تطوير العلاقات في مجالي الاقتصاد والتجارة، ولهذا الغرض تفتتح اليوم قنصليتها رسمياَ في أربيل، كما تبدي استعدادها للتعاون في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والتعليم والتربية والصحة وبعض المجالات الأخرى للاستثمار.

من جانبه هنأ نيجيرفان بارزاني الوفد القطري بافتتاح القنصلية العامة في إقليم كوردستان، وأكد أن البيئة مناسبة للاستثمار القطري في العراق وإقليم كوردستان، خاصة في مشاريع البنية التحتية.

كما أعرب عن امتنانه لدعم دولة قطر ومساعدتها للعراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن العراق وإقليم كوردستان لديهما العديد من الشراكات مع قطر.

كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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