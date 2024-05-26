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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

توضيح من البنك المركزي العراقي حول إصدار عملة من فئة 100 ألف دينار

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فى :أخبار عــامة
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توضيح من البنك المركزي العراقي حول إصدار عملة من فئة 100 ألف دينار

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إصدار عملة جديدة من فئة 100 ألف دينار، مبيناً أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي «مزيفة» كما حذر من التعامل بها في حال طرحها البعض لغرض الاحتيال.

وقال البنك المركزي في بيان: «ينفي البنك المركزي العراقي إصداره عملة جديدة من فئة (100) ألف دينار»، مبيناً أن «ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من صورة لعملة نقدية جديدة هي عبارة عن صورة مزيفة تحمل صورة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد».

ودعا البنك المواطنين إلى «الحذر وعدم التعامل بها في حال طرحها البعض لغرض الاحتيال»، مؤكداً «عدم وجود نوايا لطباعة عملة جديدة في الوقت الحالي»، ومشدداً على «اتخاذه الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمروجين لتلك العملة المزيفة».

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