مايو 23, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني يبحث مع السفير الكويتي تقوية العلاقات الثنائية وفرص تعزيز الاستثمار

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

مسرور بارزاني يبحث مع السفير الكويتي تقوية العلاقات الثنائية وفرص تعزيز الاستثمار

 بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مع سفير الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج والوفد المرافق له تطوير العلاقات الثنائية وفرص تعزيز الاستثمار الكويتي في الإقليم.

وجاء في بيان برئاسة حكومة الاقليم، ان بارزاني استقبل، يوم الخميس، سفير الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج، بحضور القنصل العام لدولة الكويت في إقليم كوردستان عثمان الداوود، مؤكدا على أهمية تعزيز علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان ودولة الكويت اللذين لديهما تاريخ مشترك في محاربة القمع والدكتاتورية.

واشار البيان الى ان السفير الكويتي شدد على إن الحكومة الكويتية تحترم دور ومكانة إقليم كوردستان، مؤكدا رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية.

واشار البيان إلى أنه في محور آخر من اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز الاستثمار الكويتي في إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

facebookShare on Facebook
Post Views: 8

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi