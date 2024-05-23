دهوك.. حملة تعفير واسعة لمواجهة الحمى النزفية

أطلقت مديرية البيطرة في محافظة دهوك حملة تعفير واسعة بهدف منع انتشار مرض الحمى النزفية.

وشُكّل 23 فريقاً في عموم المحافظة لتعفير حظائر الأغنام والمواشي، وسيستمر عملها شهراً واحداً.

مدير شعبة الصحة العامة في مديرية البيطرة بالمحافظة، عماد مصطفى، أشار في حديث لرووداو الإعلامية إلى أن “الحمى النزفية مرض فيروسي مشترك بين الحيوان والإنسان”، محذراً من أن المرض “خطير” وينتقل بشكل “مباشر وغير مباشر” من الحيوان إلى الإنسان.

وسُجّل مصابان بالمرض في محافظة دهوك وكلاهما من قضاء عقرة.

وتوفي محمد رشيد البالغ من العمر 48 عاماً بسبب إصابته بالمرض، لكن الطريقة التي أصيب بها لم تُعرف بعد بسبب عدم تلامسه مع الحيوانات.

المصاب الثاني امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً وكانت على تماس مباشر مع الأبقار، لكن حالتها الصحية مستقرة وأُخرجت من المستشفى.

“على الرغم من أنها كانت تعاني من أعراض خفيفة جداً ودون أي نزيف، لكننا قمنا بعملنا” أضاف فرهاد إسماعيل مشيراً إلى أن الرجل نُقل إلى أربيل لتلقي العلاج وتوفي هناك، في حين تلقت المرأة العلاج في محافظة دهوك وحالتها الصحية جيدة.

وتشكّل اللحوم أحد الطرق غير المباشرة لانتقال المرض.

في هذا الصدد، دعا مدير الأمراض المعدية في صحة دهوك، سكفان حسن، المواطنين إلى “استخدام القفازات عند طهي اللحوم، والتخلص منها (القفازات) بعد ذلك”، محذراً من أن ملامسة اللحوم النيئة “خطير” فيما لا تشكّل اللحوم المطهوة أي خطر.

العام الماضي، اشتُبه بإصابة 11 مواطناً بالحمى النزفية في دهوك، تم تأكيد إصابة 6 منهم فقط.

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