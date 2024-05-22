وفدٌ رفيع المستوى من إقليم كوردستان يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني

شارك وفدٌ رفيع المستوى من إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، في مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه.

وكان الوفد قد وصل صباح اليوم للعاصمة طهران، وضمُّ كل من: رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس إقليم كوردستان مصطفى سيد قادر، ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، إضافةً لوزير داخلية حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد.

يأتي ذلك، تزامناً مع تواجد وفدٍ رفيع المستوى من العراق في العاصمة الإيرانية، برئاسة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، للمشاركة في مراسم تشييع إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وكان مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون التنفيذية، محسن منصوري، أعلن أن مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وباقي المرافقين، ستقام بمدن تبريز وطهران وقم وبيرجند ومشهد.

وأوضح أنه بعد تشكيل لجنة التشييع، تم اتخاذ القرار بأن تقام هذه المراسم للجثامين اليوم الأربعاء في طهران، على أن تنقل في الساعات الأخيرة من الليل إلى مصلى الإمام الخميني بالعاصمة لتوديعها، ثم نقلها غداً الخميس لمحافظة خراسان الجنوبية لتشييعها، ثم إلى مدينة مشهد، لتوارى الثرى بجوار الإمام الرضا ليل الجمعة.

ونعت وسائل إعلام إيرانية الإثنين الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، بعيد إعلان السلطات العثور على المروحيّة التي كانت تقلّهم غداة تعرّضها لـ”حادث” في منطقة جبليّة شمال غربي.

وكانت مروحيّة الرئيس ضمن موكب من ثلاث مروحيات تقلّه برفقة مسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخارجيّة حسين أمير عبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آية الله علي آل هاشم،

وقبل أن يلقى حتفه مع وزير الخارجية الإيراني ومرافقين آخرين، كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصل صباح الأحد إلى مطار تبريز؛ للمشاركة بمراسم تدشين سد “قيز قلعة سي” بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

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