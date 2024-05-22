ديندار زيباري: القوانين الخاصة بحرية التعبير في كوردستان متقدمة وقابلة للتطبيق

أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن القوانين المتعلقة بحرية التعبير في إقليم كوردستان متطورة وقابلة للتطبيق على مستوى الإقليم.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 11 لسنة 2013، ورغم عدم إصدار المبادئ التوجيهية، إلا أننا أصدرنا إجراءات خاصة بهذا القانون وهي الآن نافذة.

وأضاف أن قانون تنظيم التظاهرات رقم 11 لسنة 2010 النافذ في إقليم كوردستان يُطبّق على مستوى السلطة التنفيذية، وذات الأمر يطبق على قانون الصحافة رقم 35 لسنة 2007 المعمول به، ولدينا حالات قام فيها القضاة بتنفيذ القانون على مستوى إقليم كوردستان.

وختم حديثه قائلاً: إن قانون الصحافة يرتبط أيضاً بحرية التعبير، والخطوات التي تهمنا في المستقبل هي قانون الصحافة لعام 2007 الذي ينبغي تعديله ليتناسب مع تطور الإعلام الرقمي.

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