توضيح من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان

أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 22 أيار 2024، رفض تسويق الغاز المنتج في حقل كورمور للغاز بدون موافقة حكومة الإقليم، كونه مخصص لقطاع الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان إن “إنتاج الغاز من حقل كورمور مخصص لقطاع الكهرباء وفقاً للعقد المبرم مع بيرل بيتروليوم _دانة غاز _ ، وعليه يجب أن لا يتم تسويق أي كمية من الغاز المنتج في الحقل لصالح أي جهة بدون موافقة حكومة إقليم كوردستان”.

وأوضحت أن “الموضوع حتى الآن هو عبارة عن إمضاء مجلس الوزراء أي أنه فقط صادق على المطالعة التي رفعت من وزارة الكهرباء ومع اللجنة التي كانت تتفاوض مع شركة الهلال، ولم يدخل في صيغة العقد وفي حال وقعنا العقد ينبغي أن توافق عليه حكومة إقليم كوردستان بما لايوثر على إمدادات الغاز لصالحهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر”.

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