صحة دهوك: وفاة مريض بالحمى النزفية

أعلن رئيس قسم الأمراض المعدية في مديرية صحة محافظة دهوك سكفان حسن تسجيل حالتي إصابة بالحمى النزفية في المحافظة توفيت إحداهما.

وقال سكفان حسن إنه تم تسجيل حالتين مشتبه في إصابتهما بالحمى النزفية في مستشفى آزادي في دهوك يوم 18 تشرين الثاني، وأرسلت فحوصاتهم إلى المختبرات المركزية في أربيل وبغداد، وأكدت إصابتهم بحمى الضنك.

وأضاف أن “الحالة الأولى تعود لرجل يبلغ من العمر 48 عاماً، تم نقله إلى مستشفى نانكلي في أربيل في 19 من الشهر الجاري وتوفي هناك، أما الحالة الأخرى فهي لامرأة من عقرة تلقت العلاج وتم إعادتها إلى منزلها”.

نوه رئيس قسم الأمراض المعدية في صحة دهوك إلى أن، أي شخص تظهر لديه أعراض الإصابة عليه مراجعة المستشفيات في أسرع وقت وعدم الاختلاط مع أشخاص آخرين.

أعراض الإصابة بالحمى النزفية الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي الى الوفاة، ولا لقاح له عند الإنسان أو الحيوان.

وتؤدي الإصابة بفيروس الحمى النزفية إلى الوفاة بمعدل يراوح من 10 إلى 40 بالمائة من المصابين، وفق منظمة الصحة العالمية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية