نائب مسيحي: اعتراض الكتل “الشيعية” على عطلة ميلاد المسيح فيه نفس طائفي

أعتبر النائب المسيحي أسوان الكلداني، يوم الأربعاء، اعتراض الكتل السياسية على اعتبار يووم ميلاد المسيح، عطلة رسمية في العراق، فيه “نفس طائفي”، مؤكداً أن هذا الاعتراض فيه موقف سلبي على الكتل الشيعية.

وقال الكلداني، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت اليوم على اعتبار عيد الغدير وحلبجة عطلة رسمية وللأسف لم يتم التصويت على اعتبار ميلاد سيد المسيح المصادق 25/12 عطلة رسمية بالعراق.

ولفت الكلداني، إلى أن “هناك بعض رؤساء الكتل السياسية اعترضوا على اعتبار ميلاد المسيح عطلة رسمية بالعراق من ضمنهم رئيس كتلة الحكيم في البرلمان فالح المساري”.

وبيّن أن “هناك نفس طائفي ضد هذا القرار، للأسف أن هناك أعياد عامة وخاصة في العراق لكن للأسف لم يعتبروا ميلاد السيد المسيح صاحب المعجزات عطلة رسمية في العراق، وسيكون هذا موقف سلبي يسجل على الكتل الشيعية”، موضحاً أن “نواب من الأحزاب الكوردية وقفوا اليوم معنا لكن للأسف تم رفض ذلك”.

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب العراقي، رفعت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسة المجلس بعد مشادة كلامية إثر اعتراض النواب المسيحيين على قانون العطل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن النواب المسيح في البرلمان، اعترضوا على عدم إضافة يوم ميلاد المسيح عطلة رسمية في العراق.

ولفت إلى أن النواب يريدون أن يكون يوم ميلاد المسيح عطلة رسمية في عموم البلاد وليس عطلة للمسيحيين فقط.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة “عيد الغدير”.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب صوت على المادة الخاصة بقانون العطل الرسمية ومن ضمنها “عيد الغدير”، وذلك ضمن أعـمـال الجلسة رقم 26 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة / الفصل التشريعي الأول التي عقدت اليوم بحضور 167 نائبا.

ويشمل قانون العطل الرسمية نحو 11 يوما في السنة، فضلا عن العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بالغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.

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