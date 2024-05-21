رئيس إقليم كوردستان يزور طهران لحضور جنازة الرئيس الإيراني

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحضر مراسم تشييع الرئيس الإيراني المقامة في طهران.

وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (21 أيار 2024): “نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان سيحضر على رأس وفد رفيع جنازة الرئيس الإيراني”.

وأرسل رئيس إقليم كوردستان اليوم باقة ورود مرفقة برسالة تعزية إلى القنصلية الإيرانية في أربيل، معرباً عن تعاطفه مع قيادة وحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد قدم في 20 أيار التعازي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من مرافقيهما في حادث تحطم مروحيتهم مساء يوم الأحد.

وقال نيجيرفان بارزاني إن “فقدان المرحوم الرئيس رئيسي فاجعة مؤلمة وخسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية ولشعب إيران المسلم وأصدقائه، لكننا واثقون أن شعب إيران الكريم والجمهورية الإسلامية سيتجاوزان هذه المحنة أيضاً. أعان الله تعالى الجميع ورعاهم، وطابت ذكرى المرحومين”.

وأعلنت إيران فجر الاثنين وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بتحطم مروحية الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية