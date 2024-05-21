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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أربيل.. رئيس حكومة اقليم كوردستان يزور القنصلية الإيرانية لتقديم واجب العزاء

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فى :أخبار عــامة
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أربيل.. رئيس حكومة اقليم كوردستان يزور القنصلية الإيرانية لتقديم واجب العزاء

زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 مايو/أيار ، القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، واستقبله القنصل العام الإيراني نصرالله رشنودي.

وخلال الزيارة، أعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ورفاقهما إثر حادثة تحطم مروحيتهم شمال غرب إيران، معرباً عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية في هذا المصاب الأليم.

من جهته، قدّم القنصل العام الإيراني شكره وتقديره لرئيس الحكومة على تعازيه ومواساته وتضامنه.

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