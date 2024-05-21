تسهيلات الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان ساهمت في تسجيل 8274 شركة جديدة

أنجزت التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، الكثير من الخطوات التي تساهم في تسجيل الشركات الجديدة وتمتين البنية الاقتصادية، حيث تم تسجيل 8274 شركة جديدة في الكابينة الوزارية الحالية، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الشركات في الإقليم.

وذكر مدير المديرية العامة لتسجيل الشركات، بلند محمد، بأنه “رغم الأزمة الاقتصادية والضغوطات التي يرزح تحتها إقليم كوردستان، شهد الإقليم تسجيل عدد كبير من الشركات”.

وأضاف: “خلال عهد الكابينة الحكومية التاسعة وحدها، تم تسجيل 8274 شركة، وهو ما يمثل ثلث العدد الكلي للشركات المسجلة في اقليم كوردستان، وهناك 36567 شركة في اقليم كوردستان، منها 3223 شركة محلية، فضلا عن 3405 فروع لشركات اجنبية، اضافة الى ذلك، 1139 شركة اخرى هي فروع لشركات عراقية في اقليم كوردستان”.

وترجع أسباب زيادة تسجيل الشركات إلى عدة إجراءات تم تضمينها في أولوية عمل التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان ومنها:

أولا: تعديل القوانين 11 و12 و13 و14 المتعلقة بقوانين المجال التجاري وقانون العمل الاتحادي للتجارة وقانون وزارة التجارة.

ثانيا: إصدار اللائحة رقم 15 بخصوص الأسماء التجارية هو ايضاً أحد أسباب زيادة تسجيل الشركات المحلية والأجنبية.

ثالثا: رقمنة نظام تسجيل الشركات حتى يتمكن صاحب العمل من استكمال جميع إجراءات تسجيل شركته في أقل من 24 ساعة.

رابعا: تخفيض التكلفة المالية لتسجيل الشركات بنسبة 80٪.

خامسا: صدور الإجراء رقم 1 في عام 2021؛ وبحسب الاجراءات، فقد سهل على الشركات في وسط وجنوب العراق الاستثمار في إقليم كوردستان.

ويشير مدير المديرية العامة لتسجيل الشركات إلى أنه على الرغم من تخفيض تكلفة تسجيل الشركات، فقد زادت الإيرادات بنسبة 50٪ تقريبا، حيث تم تسجيل 20200 شركة في عام 2022 وأكثر من 3000 في عام 2023.

وقد أدى هذا التغيير إلى زيادة فرص العمل وخلق فرص عمل كبيرة، مما وفر عدداً كبيراً من العمال في مديرية الضمان الاجتماعي.

وعبر عدد من أصحاب الشركات عن تفاؤلهم وشعورهم بالأمان من الخطوات الجادة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لتسجيل الشركات وتقليل الروتين في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان بشكل عام .

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