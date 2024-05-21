القضاء الأعلى يعيد 5 مقاعد الكوتا للمكونات في برلمان كوردستان

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء، عن منح المسيحيين والتركمان والأرمن بالإقليم 5 مقاعد داخل برلمان كوردستان.

وقالت الغلاي في بيان إنه “بموجب قرار الهيئة القضائية سيتم منح مكونات الإقليم من التركمان والمسيحيين والأرمن 5 مقاعد من المقاعد المخصصة لبرلمان كوردستان”.

وأضافت أن “مقعدين في أربيل للتركمان والمسيحيين و2 في السليمانية للتركمان والمسيحيين، ومقعد في دهوك للأرمن”.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في وقت سابق قراراً ينتهك بشكل صارخ حقوق مكونات إقليم كوردستان بإلغاء مقاعد (الكوتا) وتقليص عدد مقاعد برلمان كوردستان من 111 إلى 100 مقعد.

يذكر ان مكونات إقليم كوردستان (التركمان، المسيحيون “الاشوريون والكلدان والسريان والارمن”) قد تقدمت خلال الأسبوع الماضي بشكوى الى المحكمة الاتحادية مطالبين من خلالها بترسيخ حقوقهم واعادهم مقاعدهم الخاصة بنظام «الكوتا» في انتخابات برلمان كوردستان.

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