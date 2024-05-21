تجاوزت الـ 2000 حالة .. الصحة النيابية: إصابات الايدز الأخيرة جاءت من مراكز التجميل

أكدت لجنة الصحة النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد الاختصاصات القانونية المسموح لها اجراء عمليات التجميل، فيما اشارت الى ان الإحصائية الجديدة المسجلة لمرضى الايدز جاءت بسبب مراكز التجميل.

وقالت عضو اللجنة ثناء الازيرجاوي، إنَّ “اللجنة طالبت وزارة الصحة بتحديد العاملين في مجال التجميل لأنَّ أطباء الوجه والفكين يحق قانوناً لهم العمل بهذا المجال، في حين أنَّ القانون لا يسمح لأطباء الأسنان، داعية الوزارة إلى تحديد واعتماد الكفاءة والقانونيَّة بالموضوع”.

وأشارت إلى أنَّ “الإحصائية الجديدة المسجلة لمرضى الإيدز سُجّلت بسبب مراكز التجميل، لا سيما أنَّ عدد مراكز التجميل المرخصة هو 79 مركزاً في عموم البلاد فقط”، معربة عن أملها بغلق جميع مراكز التجميل غير المرخصة.

يذكر أنَّ العراق سجل في آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة، أكثر من 2000 حالة إصابة بمرض الإيدز، مشيرة إلى أنَّ جانب الرصافة في بغداد هو الأعلى عدداً.

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