نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه بوفاه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وعدد من مرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأثنين (20 أيار 2024)، حيث أكد فيه أن “فقدان المرحوم الرئيس رئيسي فاجعة مؤلمة وخسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية ولشعب إيران المسلم وأصدقائه”.

في الوقت نفسه أكد شعب إيران “سيتجاوزان هذه المحنة أيضاً”.

وفيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

النبأ المؤلم لوفاة المرحوم الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية، والمرحوم حسين أمير عبداللاهيان وزير الخارجية وعدد من مرافقيهما في حادث تحطم مروحيتهم آلمنا من القلب واحزننا.

في هذه الأوقات الصعبة والعصيبة نتعاطف من القلب ونتشارك الأحزان مع مرشد الجمهورية الإسلامية حضرة السيد علي خامنئي وقيادة وحكومة وشعب إيران الصديقة والجارة وعوائلهم الكريمة. نتضرع إلى الباري تعالى أن يتغمد أرواح المرحومين برحمته وعطفه ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

إن فقدان المرحوم الرئيس رئيسي فاجعة مؤلمة وخسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية ولشعب إيران المسلم وأصدقائه، لكننا واثقون أن شعب إيران الكريم والجمهورية الإسلامية سيتجاوزان هذه المحنة أيضاً. أعان الله تعالى الجميع ورعاهم، وطابت ذكرى المرحومين.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

20 أيار 2024

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