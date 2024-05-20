القنصل الإيراني بأربيل: كان رئيسي سيزور إقليم كوردستان الأسبوع المقبل

أكّد القنصل الإيراني بأربيل، نصر الله رشنودي، أن المسؤولين في إقليم كوردستان أعربوا عن تعازيهم الحارة بوفاة رئيس البلاد ووزير الخارجية.

وقال رشنودي في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان ينوي زيارة إقليم كوردستان الاسبوع المقبل، بناءً على دعوة من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وأضاف: بعد أنباء سقوط المروحية الليلة الماضية، تمنى المسؤولون في إقليم كوردستان على الفور عبر رسائلهم واتصالاتهم دوام الصحة والعافية للرئيس ومرافقيه.

وتابع: مع الإعلان الرسمي عن وفاة الرئيس الإيراني ورفاقه، وصلت برقيات التعزية من قبل مسؤولي إقليم كوردستان ومسؤولي الأحزاب السياسية.

وبحسب رشنودي، فإن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وخلال زيارته طهران، دعا الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة إقليم كوردستان، وكان من المقرر أن يزور العراق وإقليم كوردستان الأسبوع المقبل.

وقال: كنا نخطط بالفعل لزيارة الرئيس، لكن للأسف وقع هذا الحادث.

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