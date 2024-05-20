زعماء دول لقوا مصرعهم بحوادث تحطم طائرات

شهدت حوادث تحطم الطائرات العديد من المآسي وراح ضحيتها آلاف الناس العاديين، ولم يكن الزعماء أو قادة الدول أو كبار الشخصيات بمنأى عن مثل هذه الحوادث المميتة.

وتاريخيا، قتل ما لا يقل عن 18 رئيس دولة في حوادث تحطم طائرات، واحد منهم كان رئيسا عربيا هو الرئيس العراقي عبد السلام عارف وتوفي في حادث تحطم طائرة في عام 1966.

ومن أبرز الزعماء الذين قتلوا في حوادث تحطم طائرات، الرئيس الباكستاني ضياء الحق وقتل في 17 اب/أغسطس 1988، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة السويدي داغ همرشولد وقتل في حادث تحطم طائرة في روديسيا في الثامن عشر من سبتمبر/ ايلول 1961.

من بين رؤساء الدول الذين قتلوا في حوادث تحطم طائرات:

رامون ماجسايساي، رئيس الفلبين، وقتل في 1957

نيريو راموس، رئيس البرازيل، وقتل في 1958

هومبرتو دي إلينكار كاستيلو برانكو، رئيس البرازيل، وقتل في 1967

رينيه بارينتوس، رئيس بوليفيا، وقتل في 1969

خايمي رولدوس أغيليرا، رئيس الإكوادور، وقتل في 1981

سامورا ماشيل، رئيس الموزمبيق، وقتل في 1986

جوفينال هابياريمانا، رئيس رواندا، وقتل في 1994

سيبريان نتارياميرا، رئيس بوروندي، وقتل في 1994

بوريس ترايكوفسكي، رئيس مقدونيا، وقتل في 2004

ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا، وقتل في 2010

ولعل من بين أبرز الشخصيات العربية التي قتلت في حوادث تحطم طائرات، رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي، وقتل في 1987.

بالإضافة إلى ذلك قتل زعيم جماعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في حادثة تحطم طائرة أثناء رحلة بين موسكو وسان بطرسبرغ يوم 23 اب/أغسطس 2023.

واليوم جرى الإعلان رسمياً عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

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