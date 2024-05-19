الهجرة النيابية: النازحون خارج مخيمات إقليم كوردستان يفوق عدد القاطنين داخلها

أعلنت لجنة الهجرة والمصالحة النيابية، عن وجود نحو مليون نازح في مخيمات إقليم كوردستان وفي نينوى والأنبار وبعض مناطق أطراف بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال عضو اللجنة شريف سليمان في تصريح للصحيفة الرسمية، إن لجنته تتابع أوضاع الأسر النازحة داخل وخارج المخيمات، مشيراً إلى أن عدد النازحين خارج مخيمات إقليم كوردستان يفوق عدد القاطنين داخلها، إذ تتراوح أعداد النازحين الكلية بين 800 ألف إلى مليون نازح في عموم البلاد، بعضهم مقيمون في مخيمات الإقليم وآخرون يقيمون في نينوى والأنبار وأطراف بغداد وبعض المحافظات الأخرى.

وأكد أن اللجنة تعمل على تحسين أوضاع النازحين لتمكينهم من العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية، منوها بأن إنهاء معاناتهم يعد من أهم ما تعمل عليه اللجنة النيابية في الوقت الحالي.

ونبه سليمان إلى أن البرامج الخاصة بالنازحين المنفذة خلال السنوات السابقة لم تكن حقيقية، ولم تلب طموحهم بالشكل الذي يحل مشاكلهم وينهي ملف النزوح نهائياً، لا سيما بعد مرور نحو عقد على هذه المعاناة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية