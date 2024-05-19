أربيل تصدر 600 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى وسط وجنوب العراق

أعلن مسؤول بوزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، أن العام الماضي فقط تم تصدير 600 ألف طن من الفواكه والخضروات من أربيل إلى مدن وسط وجنوب العراق.

وقال مدير عام زراعة أربيل، هيمن سيد مراد، لـ (باسنيوز): «العام الماضي، تم إرسال وتسويق أكثر من 600 ألف طن من الفواكه والخضروات إلى مدن وسط وجنوب العراق وستستمر العملية هذا العام».

وأضاف: «قمنا العام الماضي أيضاً بتصدير 12 ألف طن من البطاطس إلى خارج إقليم كوردستان والعراق».

وأكد هيمن سيد مراد، أن «زيادة إنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية يعد من إنجازات الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وقد انعكس اهتمام الحكومة إيجاباً على القطاع الزراعي».

وأوضح أنه «يتم الآن في الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان تسويق قسم من منتجات المزارعين، كما هناك العديد من المصانع، على سبيل المثال هناك مصنع حرير لتصنيع عصير الطماطم إلى جانب العديد من مصانع الاستثمار الصناعي الزراعي التي ساهمت في تطوير الزراعة وتسويق محاصيل المزارعين».

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