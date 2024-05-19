اكتشاف أثر تاريخي في إقليم كوردستان

أعلنت مديرية آثار إدارة گرميان، يوم الأحد، اكتشاف آثار تاريخية مهمة ونادرة في جبل خوشك ضمن حدود إدارة كرميان في إقليم كوردستان.

وبحسب بيان صادر عن مديرية آثار كرميان، فإن الموقع الأثري يطلق عليه اسم “خريطة جبل خوشك المحفورة”، لأنه يقع على جبل خوشك في منطقتي ميدان وبمو.

وأوضح البيان أن “هذا النصب يعد من أهم المعالم الأثرية النادرة في إقليم كوردستان، والتي لم يتم ذكرها في أي مصادر قديمة أو جديدة”.

وتشير مصادر مطلعة، إلى أن القطعة الأثرية التي تم العثور عليها عبارة عن نقش على جبل خوشك، يصور محاربًا يوثق انتصاره على أعدائه.

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