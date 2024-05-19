لابتزازه طالبات.. السجن 15 سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة

حكمت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأحد 19 أيار 2024، بالسجن 15 سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة.

واعتقل عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، بتاريخ 21 آذار 2024.

وأكدت وكالات أنباء محلية، أن “قوة أمنية اعتقلت الشاوي بعد منتصف الليل من منزله في البصرة، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز”.

وقبلها بيوم، قرر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، سحب يد عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو وصور “فاضحة” تظهره في أوضاع “مخلة” مع طالبة دخلت مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي، انه “تقرر سحب يد عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات جامعة البصرة، لحين اكتمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (374) في 20 آذار 2024”.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، إن الوزارة “اتخذت الإجراءات القانونية بحق العميد الذي انتشرت المشاهد الخاصة بتحرشه بالطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا أن “أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه”.

وتابع العبودي أنه “بعد ذلك تم تشكل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق”، مبينا أن “هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية”.

والمتداول، أن “العميد قام بتصويرفتاة، وأرسل لها الفيديو وهددها بنشر المقطع المصور في حال رفضها الحضور لمكتبه مرة أخرى، الأمر الذي اضطرها لإخفاء صورتها وإرسال المقطع لإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابعت المصادر أن “الصفحة قامت بدروها بنشر المقطع وإرسال نسخة منه إلى موقع وزارة التعليم العالي”.

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