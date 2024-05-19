مايو 19, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

“فارس الإيرانية” تدعو للدعاء من أجل رئيسي ووزير الداخلية يؤكد: مصيره لا يزال مجهولاً

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

“فارس الإيرانية” تدعو للدعاء من أجل رئيسي ووزير الداخلية يؤكد: مصيره لا يزال مجهولاً

دعت وكالة “أنباء فارس”، يوم الأحد، الإيرانيين إلى الصلاة والدعاء من أجل الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تعرضت مروحيته لحادث غامض وسط تضارب عن مصيره.

وذكرت رويترز، أن “وكالة فارس دعت الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله”.

من جانبه قال وزير الداخلية الإيراني، إن “مصير رئيسي والوفد المرافق له لا يزال مجهولاً”، وأضاف “تواصلنا مع فريق الرئيس ونحن بانتظار وصول فريق الإنقاذ والاتصالات صعبة بالمنطقة”.

ونقلت رويترز عن وزير الداخلية الإيراني، قوله، إن “فرق الإنقاذ لا تزال في طريقها للموقع نظرا لظروف الطقس الصعبة”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 19

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi