حكومة كوردستان تخصص 6 مليارات دينار سنوياً لنظافة دهوك

محافظة دهوك واحدة من أكثر المدن نظافة وجمالا على مستوى العراق وإقليم كوردستان منذ سنوات عديدة، وتخصص حكومة إقليم كوردستان 6 مليارات دينار سنوياً لتنظيف المدينة.

ويقول الأهالي في دهوك: “لقد جعل الله مدينتنا نظيفة وجميلة، لذلك سنحافظ عليها كعيوننا، وسنهتم بنقائها أكثر”.

وقال المواطن فاخر سياري: “غالباً ما نرى أن نقاء وجمال دهوك موضع تقدير، لكننا نريد أن نجعل مدينتنا أنظف وأجمل بالتنسيق مع فرق البلدية”.

كاروان دوسكي، مواطن آخر من دهوك، يحث المواطنين على حماية نظافة مدينتهم وعند زيارة موقع سياحي، يجب عليهم عدم ترك نفاياتهم، وأضاف: ” دهوك بيتنا جميعا ويجب أن نحافظ معاَ، على نظافتها”.

تقوم رئاسة بلدية دهوك والشركة المشرفة على عملية تنظيف المدينة بإعادة تنفيذ 100 من مخططاتها بسبب نظافة وجمال المدينة.

وقال رئيس بلدية دهوك، مللت سالم، إن “حكومة إقليم كوردستان وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية عقدا مع شركة تنظيف للحفاظ على نظافة المدينة بأكثر من 18 مليار دينار (6 مليارات دينار سنويا)، سيتم تجديد العقد قريباً وسيستمر العمل معهم حتى عام 2024.

وقال مدير الشركة بدر خان كوجر لـ “كوردستان 24” إنه بمساعدة المواطنين تمكنوا من تنفيذ “الخطة الناجحة” من قبل رئاسة بلدية دهوك، بنسبة 100 في المئة والحفاظ على نظافة المدينة.

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