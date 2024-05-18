بعد 100 عام.. السيول تكشف عن موقع للإنكليز بمحافظة السليمانية

أعلنت مدير الآثار والتراث في منطقة كرميان بمحافظة السليمانية عن الكشف عن موقع للإنكليز جرّاء السيول.

الموقع ظهر في ناحية “قوره تو” بعدما جرفت السيول محيطه ويشبه نقطة للمراقبة.

مدير الآثار والتراث في كرميان، صالح محمد، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أن “الموقع يعود لعهد الإنكليز حسب المتابعات الأولية التي أجريناها”.

وأشار إلى أن محيط الأثر تم تنظيفه بالكامل لكنهم لم يتمكنوا بعد من الكشف المزيد عنه، لأن الجزء العلوي من الأرض زرع بالحبوب ولا يزال موحلاً.

ولفت إلى أن الموقع بني قرب نهر سيروان، مضيفاً: “ألقينا نظرة على خريطة نهر سيروان القديمة ولم تصل المياه حتى الآن إلى المكان الذي اجتاحته السيول”.

وكانت مديرية الآثار والتراث في كرميان قد أصدرت الجمعة بياناً أشارت فيه إلى أن لجنة منها تفقدت الموقع بالتعاون مع الآسايش، وتبيّن أن “البقايا تعود لعهد الإنكليز وقد ظهرت بسبب السيول”.

واحتل البريطانيون العراق في الحرب العالمية الأولى.

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