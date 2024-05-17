وزارة العمل: اكتشفنا أكثر من 14 ألف متوف يتسلم راتب الرعاية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود أكثر من 14 ألف متوف يتسلم راتب الرعاية الاجتماعية، مؤكدة على، أن ملف الحماية الإجتماعية يتصدر أولويات البرنامج الحكومي.

وأضاف رئيس هيئة الحماية الإجتماعية في الوزارة أحمد خلف، في تصريح متلفز، أن “ملف الحماية الاجتماعية يتصدر أولويات البرنامج الحكومي”، مبينا، أن “7.6 مليون فرد يتسلمون رواتب الحماية”.

وأشار خلف إلى، أن الوزارةأكملت البحث الاجتماعي لجميع المتقدمين.

وقال، إن “1.2 مليون شخص استوفوا شروط الشمول بالرعاية الإجتماعية”، لافتا إلى، “سيتم إجراء البحث الاجتماعي لمرضى السكري من الأطفال، وأن رئيس الوزراء مهتم بشكل كبير بمرضى السكري من الأطفال”.

وبين، أن “إكمال البحث الاجتماعي لمرضى الكلى والثلاسيميا”.

وتابع خلف أن “600 ألف امرأة مشمولة بالرعاية الاجتماعية”، ماضيا إلى، القول إن “عدد النساء المشمولات بالرعاية الاجتماعية غير مسبوق”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية