العيساوي يتعهد بأربع نقاط في حال انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي

تعهد المرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي، النائب سالم العيساوي، بأربع نقاط حال انتخابه رئيساً للبرلمان.

وقال في بيان عبر “إكس”، الجمعة (17 أيار 2024)، إنه “لا شك أن الساعات القادمة مهمة للغاية، كونها ستشهد حسم الحراك بخصوص موضوع انتخاب رئيس لمجلس النواب”.

وأشار إلى أن الفترة الماضية “كانت حساسة لدرجة عالية”، مبيناً أنها وفرت مساحة في الحوار بين الشركاء وحيزاً للجدل والنقاش ساهم في بناء تصورات مهمة ومفيدة، وفق قوله.

وعدد العيساوي بعض النقاط متعهداً بحملها والحفاظ عليها في حال انتخابه رئيساً للبرلمان.

من بين تلك النقاط، “الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً وعدم السماح لأي مشاريع تهدد كيان العراق تحت أي ذرائع”، وكذلك “دعم الاستقرار السياسي والأمني، ومساندة متطلبات المرحلة الحالية بكافة التشريعات والمواقف”، وأخيرا “التأكيد على مكانة وأهمة دور مجلس النواب، وعدم تحويله إلى سلطة موازية أو شراكة عائلية”.

أمس الخميس، دعا الإطار التنسيقي، النواب إلى حضور الجلسة المقررة لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي، من أجل “حسم الاستحقاق الوطني”.

حول آخر التطورات بهذا الصدد، أعلن تحالف تقدم، قبل أيام، تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب العراقي.

وحدد مجلس النواب العراقي، الذي يرأسه محسن المندلاوي بالإنابة يوم السبت المقبل جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان.

يشار الى أن مجلس النواب العراقي مدد يوم الخميس (9 أيار 2024)، فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الخامسة ‎لمدة ثلاثين يوماً.

في 14 من شهر كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب العراقي جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، خلفاً لمحمد الحلبوسي، صوّت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.

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