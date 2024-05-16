مايو 16, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رئاسة إقليم كوردستان تبحث مساعي حل مشاكل أربيل – بغداد مع البعثات الدبلوماسية

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فى :أخبار عــامة
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رئاسة إقليم كوردستان تبحث مساعي حل مشاكل أربيل – بغداد مع البعثات الدبلوماسية

بحث ديوان رئاسة إقليم كوردستان وعدد من مستشاري الرئاسة مع قناصل وممثلي بعثات دبلوماسية في أربيل، وضع كوردستان ومساعي حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

رئاسة إقليم كوردستان ذكرت في بيان، اليوم الخميس (16 أيار 2024)، أن رئيس الديوان تحدث عن آخر المستجدات والتطورات السياسية في إقليم كوردستان، والمساعي المستمرة لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لحل مشاكل أربيل – بغداد، واجراء وانجاح انتخابات برلمان كوردستان، وأجاب على أسئلة الدبلوماسيين.

ومن المسائل الأخرى التي حظيت بالاهتمام في الاجتماع، الزيارات والاجتماعات الأخيرة لرئيس إقليم كوردستان.

وأشاد رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان بتعاون وتنسيق المبعوثين الدبلوماسيين مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان.

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