المحكمة الاتحادية تنظر الأحد في دعوى رئيس حكومة إقليم كوردستان ضد المفوضية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنها ستنظر الأحد المقبل (19 أيار 2024)، بالدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وطلب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في الدعوى “الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

المحكمة الاتحادية العليا أكدت في بيانها اليوم الخميس (16 أيار 2024)، أنها تنظر في الدعوى “وفقاً لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وتنص المادة على أن المحكمة الاتحادية العليا تختص بـ “الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة”.

وأصدرت المحكمة في 7 أيار، أمراً ولائياً بخصوص المادة ثانياً من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.

وقررت المحكمة في أمرها الولائي: “إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2)” لحين البت في الدعوى.

تنص المادة على أن برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية، محافظة أربيل 34، محافظة السليمانية 38، محافظة دهوك 25، محافظة حلبجة 3.

وكانت المحكمة قد ألغت في شباط الماضي مقاعد الكوتا للمكونات في إقليم كورستان، بينها خمسة للمسيحيين وخمسة للتركمان وواحد للأرمن.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية