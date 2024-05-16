وزير التجارة العراقي: تسويق الحنطة بلغ مليوني طن حتى الآن

أعلن وزير التجارة العراقي أثير الغريري عن بدء موسم الحصاد في محافظة نينوى، منوّهاً إلى أن تسويق محصول الحنطة في عموم العراق “وصل إلى مليوني طن” حتى الآن.

الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده الغريري، اليوم الخميس (16 أيار 2024)، في مخمور التي “تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة”

ولفت إلى أن اللجنة العليا للتسويق في وزارة التجارة “اتخذت الإجراءات الكفيلة (باستيعاب) الزيادة المتوقعة في محصول هذا العام من الحنطة، في محافظة نينوى”.

كما أن الشركة العامة للحبوب أخذت بنظر الاعتبار “المواصفات وموسم الأمطار والسعر كما معروف هو 850 ألف دينار (للطن الواحد) بمواصفات عراقية”.

“لجنة عليا ستحدد الكميات التي سنستلمها من إقليم كوردستان”

رداً على سؤال لمرسل شبكة رووداو الإعلامية رنج جمال حول تسويق محصول الحنطة في إقليم كوردستان لفت إلى أن كمياتها “ستحدد من قبل لجنة يرأسها وزير الزراعة لم تعقد لحد الآن، والأمر ليس منوطاً بوزارة التجارة”.

وأضاف: “نستلم (من إقليم كوردستان) بما تقره اللجنة العليا المشكلّة بالأمر الديواني 57 برئاسة وزير الزراعة و(عضوية) ممثل إقليم كوردستان والجهات القطاعية الأخرى”.

وكان ممثل منظمة الأغذية والزراعة “فاو” في العراق، صلاح الحاج، قد أكد لشبكة رووداو الإعلامية، في مقابلة مطلع أيار، أن إنتاج الحنطة العراقية لهذا العام سيكون الأفضل على مستوى المواسم الثلاثة الماضية.

ورجّح مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجهود الحكومية المتخذة أن “يصل إنتاج الحنطة لهذا العام إلى 6.5-7 مليون طن”،

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