على شاكلة “لوفر” .. بدء التحضيرات لبناء متحف حضاري حديث في أربيل

أكد مدير عام الآثار والتراث بوزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، کەیفي مصطفى علي، اليوم الخميس، عن بدء التحضيرات لإنشاء متحف حضاري حديث في العاصمة أربيل يكون مماثلاً للمتاحف العالمية مثل متحف الـ(لوفر) في باريس .

وقال علي لـ(باسنيوز): “بموجب كتاب صادر من وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، ساسان عوني، وبالإشارة الى ما ورد في كتاب هيئة الاستثمار، فقد تم توجيه طلب لاتخاذ الاجراءات اللازمة والبدء ببناء متحف حضاري حديث يكون مماثلاً للمتاحف العالمية مثل متحف اللوفر في باريس”.

وأضاف “نقوم حالياً بإعداد مقترح اولي للبدء بالعمل”.

مبيناً أن “افتتاح مثل هذه المتاحف وفق المعايير العالمية في إقليم كوردستان، سيقدم خدمة كبيرة للإقليم في مجال الآثار، كما انه سيوفر فرص عمل وانشطة متنوعة للمواطنين”.

تجدر الإشارة الى انه يوجد في العاصمة أربيل حالياً “متحف أربيل الحضاري” ويقع وسط المدينة التي تعد إحدى أقدم المستوطنات البشرية على سطح الأرض، وينقسم المتحف إلى ثلاثة أقسام تاريخية، حيث يتم عرض تحف عدة تتوزع وفقا للعصور بدءاً من الفترات القديمة حتى الحديثة منها، ويعود تاريخ هذه المعروضات إلى 5.000 سنة قبل الميلاد ويعكس أنماط وأساليب الحياة الخاصة في كوردستان والعراق. كما تتواجد الى جانب المتحف مكتبة غنية بالتراث الثقافي ما جعلها من بين المكتبات التاريخية المرموقة في المدينة.

ويرتاد المتحف يومياً مئات الزوار المحليين من داخل إقليم كوردستان ومن محافظات العراق الأخرى، إضافة إلى السياح من مختلف أنحاء العالم، والوفود الأجنبية.

ويعود تاريخ تأسيس متحف أربيل الحضاري إلى منتصف ستينات القرن الماضي، حيث كان مبنى المتحف بسيطاً جداً ويقع في حي المنارة قرب مبنى برلمان كوردستان الحالي، وانتقل المتحف في سبعينات القرن الماضي إلى دار أحمد جلبي في قلعة أربيل التاريخية، وفي عام 1985 بدأت أعمال إنشاء مبنى جديد للمتحف في تل قالينج آغا، وانتقل المتحف إلى مبناه الحالي عام 1989، بعد الانتهاء من أعمال البناء.

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