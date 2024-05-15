الرئيس بارزاني يشدد على ضرورة العمل في المهجر على التعريف بالجرائم التي ارتكبت ضد الكورد كإبادة جماعية

استقبل الزعیم الكوردی مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء 15مایو/ أيار 2024، في منتجع صلاح الدين القریب من أربيل، عضو مجلس بلدية لامبيث في العاصمة البريطانية لندن ، سرباز برزنجي.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية دور ومشاركة الجالية الكوردية في المهجر ، خاصة دورها في المملكة المتحدة ودعمها ومساعدتها لنقل الخبرة المتقدمة في هذا البلد إلى إقليم كوردستان، كما تم تسليط الضوء على التنسيق بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة لمزيد من التبادلات الثقافية والعلمية والسياسية والتجارية والتكنولوجية.

وأبلغ سرباز برزنجي الرئيس بارزاني خلال اللقاء أنه سيبذل قصارى جهده لتحسين وتطوير العلاقات المختلفة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة والتعريف بالقضية المشروعة للشعب الكوردي في كوردستان والمهجر.

من جانبه ، شكر الرئيس بارزاني سرباز برزنجي للخدمة التي يقدمها لشعبه في المهجر وجهوده للاستذكار الرسمي وافتتاح نصبي حلبجة والانفال في الأوساط الرسمية البريطانية ، كما وصفه بالنموذج للكوردي الذي اذا اتيحت له الفرصة بامكانه ان يثبت قدراته ، وانه لايقل شأناً عن بقية الأمم.

كما تمنى له الموفقية والنجاح ، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بعملية التعريف بالجرائم التي ارتكبت ضد الكورد الفيليين والبارزانيين والقصف الكيمياوي لحلبجة وأنفال الشعب الكوردي كابادة الجماعية.

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