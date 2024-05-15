نيجيرفان بارزاني مهنئاً بذكرى تأسيس اتحادهم: المعلمون والمدرسون ركيزة لتقدم المجتمع

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء 15 مايو/أيار 2024، اتحاد معلمي كوردستان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 62 لتأسيسه .

وقال رئيس الإقليم في برقية تهنئة: ” في الذكرى الثانية والستين لتأسيسه، أتقدم بتهاني الحارة لمكتب سكرتارية اتحاد معلمي كوردستان وجميع المعلمين والمدرسين في كوردستان، راجياً لهم الموفقية ودوام التقدم، وأنظر بعين التقدير والامتنان لجهودهم وتأديتهم الرسالة التعليمية المباركة المتمثلة في تربية وتنشئة الأجيال”.

وأضاف “المعلمون والمدرسون يمثلون واحدة من أهم الشرائح وهم ركيزة لتقدم المجتمع، لذا نساند حقوقهم ومطالبهم المشروعة كافة، ونؤكد أنهم يستحقون حياة ومعيشة جيدة مضمونة ومطمئنة. فدور المعلمين والمدرسين في أيام الثورة وفي عهد الحرية وإخلاصهم وصمودهم في الأوقات العصيبة للحيلولة دون توقف عملية التربية والتعليم لن ينسى أبداً”.

مردفاً “وفي هذه المناسبة، نستذكر بتقدير جميع المعلمين والمدرسين الأعزاء الذي ناضلوا وضحوا بأرواحهم من أجل الحرية لشعبهم”.

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