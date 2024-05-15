رئيس الحكومة يفتتح مركز الشيخ باز لرعاية المسنين في أربيل

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 أيار (مايو) 2024، مركز الشيخ باز لرعاية المسنين في أربيل، والذي بناه مالك مجموعة شركات كار الشيخ باز برزنجي.

وبعد جولة تفقدية شملت مختلف أقسامه، ألقى رئيس الحكومة كلمة أمام عدد من كبار السن، ثمّن فيها جهود الشيخ باز في إنشاء هذا المركز المتطور والعصري.

كما حثّ رجال الأعمال والميسورين على أن يخطو الخطوة نفسها في تأسيس مراكز ودور مماثلة، بما يسهم في توفير رعاية كريمة للمسنين، ويصب في خدمة مواطني كوردستان.

وفي الختام، دعا رئيس الحكومة إلى احترام المسنين وتقدير دورهم، مشيراً إلى أن أبواب هذه المراكز ستكون مفتوحة لهم، وترحب بكل من يحتاج منهم إلى الدعم والرعاية.

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