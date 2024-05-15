الإستخبارات تطيح بـ “أكبر” تاجر لـ”الورق الأسود” في نينوى

افادت مديرية الاستخبارات العسكرية الاتحادية ، اليوم الأربعاء، بأنها القت القبض على ماوصفته بـ “أكبر” تاجر ومهرب ومزور للعملة الصعبة “الورق الأسود” في محافظة نينوى (مركزها الموصل).

وذكر بيان للمديرية، أنه “بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر، تمكنت مفارز الإستخبارات العسكرية من مداهمة منزل أحد تجار ومهربي العملة الصعبة في حي البتول بالجانب الأيسر من مدينة الموصل والإطاحة به بعد استحصال الموافقات الرسمية وأصدار أمر قضائي بحقه وفق أحكام المادة ( 51 ) من قانون البنك المركزي”.

مضيفاً ، أن “المتهم كان بحوزته ورقة من العملة الأمريكية فئة مليون دولار(الورق الأسود) والتي تعادل قيمة الورقة الواحدة مليون دولار أمريكي و (2) أوراق مستنسخة شهادة منشأ و ( 3 ) أوراق شهادة فحص الحبر، وقد تم إحالته إلى الجهة المختصة بعد إكمال الأجراءات اللازمة بحقه.”

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