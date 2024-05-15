اجتماع وزاري لمناقشة آلية المناقلة بتخصيصات الإقليم في الموازنة

عقد عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا، لمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، بما فيها مناقشة آلية المناقلة الخاصة بتخصيصات إقليم كردستان في الموازنة.

وقال المكتب الإعلامي ل‍وزارة النفط في بيان، إن “وزير النفط حيان عبد الغني إلى جانب وزير التخطيط محمد علي تميم، عقد اليوم الاربعاء اجتماع اللجنة المختصة بمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024”.

وأضافت الوزارة، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الاعمال ومنها مناقشة آلية المناقلة في تخصيصات حكومة إقليم كردستان داخل جداول الموازنة، ولاسيما فيما يخص تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية وإيرادات حكومة الاقليم، وآلية تسليمها إلى الحكومة الإتحادية حسب ماورد في قرار المحكمة الاتحادية وقانون الإدارة المالية، وقانون الموازنة العامة للدولة”.

وتابعت الوزارة، أن “الاجتماع تناول ايضا منافشة تعظيم الإيرادات للتقليل من نسبة العجز الوارد في الموازنة العامة من خلال إيجاد نصوص قانونية، لإدخال مبيعات الكهرباء ومبيعات النفط المحلية كإيرادات في جداول الموازنة”.

وبحسب البيان، شارك في الاجتماع وفد حكومة اقليم كردستان الذي ضم وزير المالية ورئيس ديوان مجلس الاقليم وسكرتارية مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، كما حضر الاجتماع وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل”.

وأشارت الوزارة الى ان “الاجتماع حضره أيضا رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، للشؤون القانونية والاقتصادية والاستراتيجية، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء ووكيل وزارة التخطيط، وعدد من الوكلاء والمديرين العامين في وزارتي المالية والتخطيط”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية