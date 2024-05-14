سفير الفاتيكان يشكر مسعود بارزاني على جهوده في حماية حقوق المكونات

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، سفير الفاتيكان لدى العراق ميتيا ليسكوفار.

وقال بيان صدر عن مكتبه، إن سفير الفاتيكان شكر خلال اللقاء الزعيم بارزاني على دوره في تحقيق الاستقرار والحفاظ على ثقافة العيش المشترك والدفاع عن حقوق المكونات الدينية والعرقية في إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب البيان، فقد عبر السفير عن اهمية الاستعدادات التي اجريت لاستقبال بابا الفاتيكان.

ونقل البيان عنه، إنه على الرغم من المشاكل والتحديات الكثيرة التي يمر بها العراق، إلا أن هناك تقدما في العديد من المجالات وهو أمر مشجع، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان، وخاصة مدينة أربيل كمثال على الاستقرار والتقدم.

وفي اللقاء نفسه، والى جانب تعبير بارزاني، عن أهمية زيارة البابا إلى إقليم كوردستان والعراق، اشار الى إن شعبنا يفتخر بثقافة العيش المشترك ويجب إثراء هذه الثقافة.

واوضح بارزاني إن كوردستان جميلة بتنوعها ولا يمكن أن يكون هناك أي عائق أمام المكونات للعب دورها في الحياة السياسية والبرلمانية.

كما جرى بحث العملية السياسية في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية