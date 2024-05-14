رئيس اقليم كوردستان يصل إلى بغداد

وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، مساء اليوم الثلاثاء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة ٳقليم كوردستان دلشاد شهاب، في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني للتباحث حول علاقات أربيل – بغداد والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الاقليم قد أجرى في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد، وعقد اجتماعات مع رئيسي الجمهورية والوزراء وجمع من قادة الاحزاب السياسية كما شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.

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