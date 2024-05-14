مكونات اقليم كوردستان يرفعون شكوى للمحكمة الاتحادية بخصوص مقاعد “الكوتا”

تقدمت مكونات إقليم كوردستان (التركمان، المسيحيون “الاشوريون والكلدان والسريان والارمن”) بشكوى الى المحكمة الاتحادية مطالبين من خلالها بترسيخ حقوقهم واعادهم مقاعدهم الخاصة بنظام «الكوتا» في انتخابات برلمان كوردستان، حيث أكد رئيس حزب التنمية التركماني، محمد ايلخانلي، ان التوجهات السياسية تسير في اتجاه إعادة هذا الحق للمكونات وخصوصاً بعد موقف الرئيس بارزاني الذي اكد عدم المشاركة في الانتخابات بدون مشاركة المكونات.

وقال ايلخانلي لـ(باسنيوز): “قدمنا شكوى يوم امس الى المحكمة الاتحادية، بخصوص الغاء مقاعد (الكوتا) في برلمان كوردستان الى جانب الدعوى القانونية التي قدمها (التحالف المسيحي) الذي يتكون من حزب المجلس القومي الكلداني، وحزب حركة تجمع السريان، والرابطة الكلدانية العالمية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، وتيار شلاما لشؤون المسيحيين، الذين طالبوا أيضا بعودة مقاعد (كوتا المكونات)”.

وأضاف ” نحن كمكون تركماني طالبنا بإعادة هذه المقاعد، لكي نشارك نحن أيضا في الانتخابات المقبلة، وقمنا بتقديم كافة المواد التي جاءت وفق الدستور العراقي والذي يعطي هذا الحق لجميع المكونات ويتعارض مع القرار الذي تم اتخاذه بحقنا”.

واردف “ان المحكمة الاتحادية تقول بأنها لم تذكر انهاء مقاعد الكوتا، بل انها غيرت عدد هذه المقاعد، والاتحاد الوطني الكوردستاني صاحب الشكوى التي أدت الى اصدار قرار الغاء المقاعد، يقول بأنه لم يطالب بإلغاء هذه المقاعد، والاهم من كل ما ذكرناه موقف الرئيس بارزاني الذي اعطانا الفرصة مرة ثانية حينما قرر عدم المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان، وموقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني التاريخي المدافع عن جميع المكونات والذي نفخر به ولن ننساه ابداً، كل هذه المواقف تدل على ان هناك توجه سياسي يدعم عودة مقاعد الكوتا، فمن الناحية القانونية لن يكون هناك تغيير في قرار المحكمة الاتحادية، بل سيكون هناك فقط تغيير في توزيع المقاعد الانتخابية، ونتمنى ان تعيد المحكمة الاتحادية هذا الحق للمكونات”.

وكان ‹التحالف المسيحي› قد تقدم يوم امس الاثنين بدعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بترسيخ حقوق المسيحيين الأرمن والآشوريين والسريان والكلدانيين ومقاعدهم الخاصة بنظام «الكوتا» في انتخابات برلمان كوردستان.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت في وقت سابق قراراً ينتهك بشكل صارخ حقوق مكونات إقليم كوردستان بإلغاء مقاعد (الكوتا) وتقليص عدد مقاعد برلمان كوردستان من 111 إلى 100 مقعد.

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