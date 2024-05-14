بغداد تطلق تمويلات رواتب موظفي كوردستان وفئات المستحقين لشهر نيسان

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الثلاثاء، إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان وفئات المستحقين لشهر نيسان الماضي.

وذكر بيان للوزارة، أنه “استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر نيسان لسنة “.

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