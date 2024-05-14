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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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(فيديو)- بشكلٍ مفاجئ.. نفوق آلاف النوارس في بحيرة دوكان بإقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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(فيديو)- بشكلٍ مفاجئ.. نفوق آلاف النوارس في بحيرة دوكان بإقليم كوردستان

تعرضت آلاف النوارس في بحيرة دوكان في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، للنفوق بشكلٍ مفاجئ، وسط محاولات الفرق البيطرية لتحديد الأسباب.

وقال رئيس الفريق البيطري الدكتور بيجان أحمد دزي، في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الفرق البيطرية أخذت عيّنات من الطيور النافقة لتشريحها وبيان سبب نفوقها، مع توقعاتٍ بإصابتها بمرضٍ فايروسي.

من جانبها، حظرت شرطة الغابات والبيئة الاقتراب من مكان تجمّع النوارس، لحين التأكد من أسباب نفوق تلك الطيور وكيفية علاج الناجية منها.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان المرض فيروسياً، فلماذا تعرّضت النوارس وحدها للنفوق، في وقتٍ تعيش أصناف أخرى من الطيور في بحيرة دوكان وتتغذى- كما النوارس- على آكل السمك والديدان؟

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