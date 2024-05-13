الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من المركز الفرنسي لأبحاث العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 13 أيار 2024، وفداً من المركز الفرنسي لأبحاث العراق، يضم كل من البروفيسور ميشيل فيفوركا والبروفيسور فابريسيل بالانش وماريوس اكسبوسيتو وتيالي يلمان ود. عادل باخوان.

خلال اللقاء، ثمن الوفد الضيف تضحيات ومقاومة الشعب الكوردي، ونضاله من أجل الحرية ودور الرئيس بارزاني في حركة التحرر الكوردستانية، وأشادوا بثقافة التعايش والحماية التي تتمتع بها الطوائف الدينية والقوميات في كوردستان.

كما ناقش اللقاء الأوضاع السياسية والتطورات والتهديدات والمخاطر التي يشهدها العراق والمنطقة، والمعادلات الإقليمية والدولية، فضلا عن شرعية ومستقبل قضية الشعب الكوردي والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بحقوق الشعب الكوردي، رأى الرئيس بارزاني، خلال تحليله الأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية لشرعية قضية الشعب الكوردي في العراق والمنطقة، فضلاً عن نضال الشعب الكوردي من أجل حماية قضيته والنهوض بها بأفضل السبل، إن حل القضايا، في المنطقة، بما فيها قضية الشعب الكوردي، يكون من خلال التفاهم والسلام والإجراءات الديمقراطية والحوار.

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن الشعب الكوردي، على مر التاريخ، أراد السلام والوحدة والشراكة، ولم يسبق له أن بدأ الحرب والتوترات.

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