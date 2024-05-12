مايو 12, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يبحث مع رئيس جمهورية العراق التحديات التي تواجه العملية السياسية

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يبحث مع رئيس جمهورية العراق التحديات التي تواجه العملية السياسية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد 12 أيار 2024، في مصيف صلاح الدين، رئيس جمهورية العراق، د. عبداللطيف جمال رشيد.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الوضع السياسي العراقي والإقليمي وأوضاع المنطقة، وجرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية واستقرار البلاد.

كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية الحوار والتعاون والعمل المشترك لمعالجة المشاكل وتعزيز أواصر العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

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