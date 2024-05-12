بحضور رئيس إقليم كوردستان ورئيس الحكومة.. انطلاق المؤتمر الخاص بالجفاف والتغيرات المناخية

انطلق اليوم الأحد 12 أيار 2024، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، المؤتمر الخاص بالجفاف والتغيُّرات المناخية وآثارها السياسية والاقتصادية والديموغرافية على العراق، بمشاركة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، والعديد من المسؤولين السياسيين والحزبيين وخبراء البيئة.

وألقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كلمة في المؤتمر قال فيها إن التغير المناخي يشكل تهديدا للأمن الغذائي وأن النمو السكاني والتلوث هما من أسباب تغير المناخ.

يأتي هذا في وقتٍ يُعاني فيه العراق من تلوث بيئي حاد، حيث يتم إطلاق تحذيرات من آثاره الخطيرة، إذ يحتل العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تلوثاً بالهواء وفقاً لتقرير مؤسسة (IQAir) السويسرية.

ويعزو خبراء البيئة أسباب تلوث الهواء في العراق إلى عوامل رئيسية منها نقص الخدمات اللازمة، وانبعاث الغازات الخطرة والدخان من المصافي، وتزايد أعداد المركبات، وعدم الامتثال من قِبل المصانع ووجودها في المناطق الحضرية، بالإضافة إلى الهجرة الريفية نحو المناطق الحضرية.

وتقول وكالة (IQ Air) السويسرية في تقرير لها، إن العراق يحتل المرتبة الثانية من حيث المناخ الأكثر تلوثاً في العالم، حيث كانت بغداد والبصرة ونينوى أولى الضحايا.

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