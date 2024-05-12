تفاصيل اجتماع رئيس الجمهورية ومسرور بارزاني في أربيل

شدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، خلال استقباله رئيس جمهورية عبد اللطيف رشيد، على أهمية معالجة القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان ان “مسرور بارزاني استقبل رئيس جمهورية عبد اللطيف رشيد، إذ اتفق الجانبان خلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، على ضرورة احترام مبادئ النظام الاتحادي، والكيان الدستوري لإقليم كردستان”.

وشدد الجانبان على “أهمية معالجة القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور والاتفاقات الموقعة”.

وبحسب البيان،اكد الاجتماع على “ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية، بصفته حامي الدستور، بما يحفظ ويضمن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان”.

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