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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

نقابة أطباء العراق تمنع إجراء عمليات تغيير لون العين: غير قانونية (وثيقة)

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فى :أخبار عــامة
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نقابة أطباء العراق تمنع إجراء عمليات تغيير لون العين: غير قانونية (وثيقة)

قررت نقابة أطباء العراق، منع إجراء عمليات تغيير لون العينين من قبل أطباء التجميل وحصرها بالأخصائيين.

وذكرت النقابة في إعمام لجميع فروعها، أنه “بناءً على الآراء العلمية الواردة من الجامعات العراقية حول عمليات تغيير لون العين باستخدام الليزر أو العدسات المزروعة داخل العين، أن أي عملية تغيير لون العين سواء بالليزر أو بزرع العدسات هي خارج القانون وغير مجازة لغير التجميل”.

وبينت أن عمليات تغيير لون العين “تنطوي على مخاطر ويجب إجراءها من قبل طبيب اختصاص عيون حصراً وليس طبيب تجميل لأنها عملية خاصة”.

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