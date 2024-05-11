القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات في دهوك

أعلنت مديرية الأمن العامة (الآسايش) في محافظة دهوك، يوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت المديرية العامة للأمن في بيان، إن الفرق الأمنية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة خلال عملية، وضبطت كمية من (الكريستال والهيروين).

وأوضحت أنه سيتم التعامل مع المتهمين وفقا للمادة 26 من قانون المخدرات مع استمرار التحقيق معهم.

وبحسب الإحصائيات، فإن 80% من متعاطي المخدرات في إقليم كوردستان تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، و10% من متعاطي المخدرات هم من النساء و4% تحت سن 18 عاماً.

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