الإعلان عن ولادة تحالف مسيحي جديد في إقليم كوردستان

أعلن رئيس تحالف ‹حمورابي› آنور جوهر عبدوكا، عن ولادة تحالف مسيحي جديد في إقليم كوردستان، مؤكداً أنه سيكون خيمة جامعة لجميع المسيحيين.

وقال آو جوهر عبر صفحته في ‹فيس بوك›: «في مقر الرابطة الكلدانية العالمية في عنكاوا اجتمع مساء يوم الجمعة 10.05.2024 المجلس السياسي لائتلاف حمورابي والمتكون من حزب المجلس القومي الكلداني وحزب حركة تجمع السريان والرابطة الكلدانية العالمية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني وتيار شلاما لشؤون المسيحيين، وبحضور ممثلي الأرمن من اللجنة الإدارية لطائفة الأرمن الأرثوذكس وجمعية الثقافة الأرمنية».

وأضاف: «تم في الاجتماع الترحيب بالأخوة الأرمن بانضمامهم إلى ائتلاف حمورابي، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على تأسيس تحالف سياسي موحد ذو هوية مسيحية وطنية جامعة تحت مسمى (التحالف المسيحي) بيتا للوحدة والعمل السياسي المشترك والمنبثق من رحم ائتلاف حمورابي والذي سيمثل خيمة جامعة لأبناء شعبنا من الأرمن والسريان والآشوريين والكلدانيين (المسيحيين) والذي ستبقى أبوابه مفتوحة لجميع مؤسسات وقوى شعبنا و لكل من يؤمن بالوحدة والعمل السياسي المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لخصوصية المكونات المجتمعية والسياسية لأبناء شعبنا».

ولفت البيان، إلى أنه «بداية تم مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة الذي تمر به المنطقة والعراق وإقليم كوردستان على وجه الخصوص، ورحب المجتمعون بقرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن أمرها الولائي بالعدد 126 – اتحادية – أمر ولائي / 2024 في السابع من أيار 2024 والذي تمخض عن إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ البند (ثانيا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2024، مؤكدين على المطالبة بوقف الظلم الذي تعرض له شعبنا بإلغاء مقاعد الكوتا الخاصة به في انتخابات برلمان إقليم كوردستان القادمة».

كما أكد المجتمعون، وفق البيان، على «مطالبهم والتي قدموها عبر رسائل رسمية عدة إلى المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم، وكان آخرها تظلم رسمي تقدمت به بتاريخ 29.04.2024 مطالبة بإرجاع (11) مقعداً بالكوتا الخاصة بأبناء شعبنا من الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن وجنبا إلى جنب مع التركمان».

وتابع البيان: «بقدر أهمية إرجاع (11) مقعدا للكوتا كاملة لتمثيل المكونات في برلمان الإقليم، أكد أعضاء المجلس السياسي على مطالباتهم السابقة بصون الكوتا في الانتخابات المقبلة في إقليم كوردستان والعراق أيضاً من خلال إصدار التعليمات الخاصة بتحديد يوم خاص لإجراء انتخابات الكوتا يكون قبل أو بعد الانتخابات العامة، وأيضاً تنظيم سجلات وبطائق ناخبين ومراكز ومحطات وصناديق وأوراق اقتراع خاصة بناخبي أبناء شعبنا بما يضمن ويصون الكوتا الخاصة بأبناء شعبنا».

في نهاية الاجتماع «أكد المجتمعون على ضرورة انتهاج كل السبل القانونية في مسعاهم السياسي لضمان حقوق أبناء شعبنا والتأكيد على أن (التحالف المسيحي) سيكون منبراً جامعاً جديداً لأبناء شعبنا بمختلف قناعاتهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والتي تصب في قضية واحدة لخدمة قضية شعبنا العادلة والحفاظ على وجوده في أرض الآباء والأجداد جنبا إلى جنب مع شركائنا في الوطن»، وفق البيان.

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